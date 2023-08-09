ЗМІ: Польська влада думає поставити більше питань на референдумі під час виборів 

Польська влада розмірковує над тим, щоб разом з парламентськими виборами у жовтні винести на референдум не одне запитання, як планували, а три чи чотири.

Про це стало відомо Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Очікують, що на наступному засіданні парламенту партія влади "Право і справедливість" запропонує питання не тільки про примусове розселення мігрантів, але також про пенсійний вік і сільське господарство, а також, ймовірно, про вимогу репарацій від Німеччини і про використання вето у ЄС польським урядом.

Остаточну кількість питань референдуму та їх зміст ще має обговорити верхівка "Права і справедливості".

"Пропозиції щодо конкретних питань перебувають на столі: крім питання про мігрантів, ми хочемо запитати про пенсійний вік, а також розглядаємо конкретні питання, спрямовані безпосередньо на фермерів", – розповіли представники "Права і справедливості".

Після офіційного початку виборчої кампанії, співробітники "Права і справедливості" таким чином хочуть визначити головні теми кампанії на 67 днів передвиборчих перегонів. Консультації з цього приводу тривають вже кілька тижнів.

Вибори до Сейму та Сенату за рішенням президента Анджея Дуди відбудуться 15 жовтня.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у липні підтвердив, що уряд планує провести парламентські вибори та референдум щодо розселення іммігрантів у той самий день.

Згодом Сейм прийняв поправку до регламенту, яка передбачає можливість проведення референдуму в один день з виборами.

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