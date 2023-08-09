СМИ: Польские власти думают вынести больше вопросов на референдум во время выборов

Польские власти размышляют над тем, чтобы вместе с парламентскими выборами в октябре вынести на референдум не один вопрос, как планировали, а три или четыре.

Об этом стало известно Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что на следующем заседании парламента партия власти "Право и справедливость" предложит вопросы не только о принудительном расселении мигрантов, но также о пенсионном возрасте и сельском хозяйстве, а также, вероятно, о требовании репараций от Германии и об использовании вето в ЕС польским правительством.

Окончательное количество вопросов референдума и их содержание еще должна обсудить верхушка "Права и справедливости".

"Предложения по конкретным вопросам находятся на столе: кроме вопроса о мигрантах, мы хотим спросить о пенсионном возрасте, а также рассматриваем конкретные вопросы, направленные непосредственно на фермеров", – рассказали представители "Права и справедливости".

После официального начала избирательной кампании, сотрудники "Права и справедливости" таким образом хотят определить главные темы кампании на 67 дней предвыборной гонки. Консультации по этому поводу продолжаются уже несколько недель.

Выборы в Сейм и Сенат по решению президента Анджея Дуды состоятся 15 октября.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в июле подтвердил, что правительство планирует провести парламентские выборы и референдум по расселению иммигрантов в тот же день.

Впоследствии Сейм принял поправку к регламенту, которая предусматривает возможность проведения референдума в один день с выборами.

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