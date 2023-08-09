ЕС обещает Словении 400 млн евро для восстановления после разрушительных наводнений

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Словению в среду объявила о выделении до конца следующего года пакета финансовой помощи в размере 400 миллионов евро.

Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии отметила, что обсудила с руководством Словении пакет финансовой поддержки на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

"Этот пакет состоит прежде всего из Фонда солидарности ЕС. Из него мы выделим 400 миллионов евро – 100 миллионов евро уже в этом году и 300 миллионов евро в следующем году", – отметила она, добавив, что средства будут выделяться после предоставления Словенией оценки ущерба.

На долгосрочную финансовую поддержку Словения может претендовать в рамках фонда преодоления последствий COVID-пандемии. Речь идёт о 2,7 миллиарда евро, по которым страна должна подать запрос до конца августа.

"Поэтому мы с премьер-министром договорились немедленно, уже сегодня, создать рабочую группу между Словенией и Еврокомиссией, которая немедленно поработает над административными требованиями, чтобы убедиться, что эти 2,7 миллиарда евро будут доступны для Словении для инвестиций", – добавила фон дер Ляйен.

Также она напомнила о возможности выделения 3,3 миллиарда евро из так называемых фондов сплочения ЕС, рассчитанных на период до 2027 года.

Как сообщалось, в прошлый четверг в центральной и северной Словении начались паводки, которые привели к наводнениям и оползням. Стихия на время отрезала некоторые населенные пункты и заблокировала движение транспорта.

В результате стихии погибли по меньшей мере шесть человек. Работы по ликвидации последствий стихии в Словении продолжаются до сих пор, в чем помогают соседние государства ЕС. По последним оценкам правительства Словении, ущерб от наводнений может составить несколько миллиардов евро.