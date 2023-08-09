Politico прогнозує посилення правих і євроскептиків у новому Європарламенті

На прийдешніх виборах до Європейського парламенту у 2024 році праві та євроскептичні партії, як очікується, наростять популярність за рахунок центристських сил.

Таку ситуацію прогнозує аналітичний відділ Politico, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з аналітичною моделлю Politico, яка аналізує результати соцопитувань у різних країнах, якби вибори до Європарламенту відбулися сьогодні, правий Альянс європейських консерваторів та реформістів (АЄКР) став би третьою за розміром групою Європарламенту.

Politico прогнозує для АЄКР, до якого зокрема входять польське "Право і справедливість" та "Брати Італії", 89 місць – на 23 більше, ніж у чинному складі Європарламенту.

А ультраправа група "Ідентичність і демократія" (ID), як прогнозується, на виборах 2024 року здобуде 77 місць – на 15 більше, ніж зараз, насамперед за рахунок зростання популярності "Альтернативи для Німеччини".

Попри це, правоцентристська Європейська народна партія, прогнозує Politico, збереже першість у Європарламенті з 165 місцями, хоч і втратить 12 мандатів. Лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів також утримає другу позицію з 165 мандатами – на два більше, ніж зараз.

Натомість центристська група "Оновити Європу" втратить 12 депутатів і зрівняється за чисельністю з Альянсом європейських консерваторів та реформістів. Також суттєво втратять "Зелені" (48 місць, мінус 24 мандати). "Ліві", хоч і можуть розраховувати на ще вісім мандатів, залишаться найменш чисельною групою Європарламенту (45 мандатів).

Politico зауважує, що прогноз не враховує планованого розширення Європарламенту із 705 до 720 місць, оскільки його поки остаточно не погодили.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.

Місця в Європарламенті розподіляються між державами-членами пропорційно щодо населення, а також із певною поправкою на країни з найменшим населенням.