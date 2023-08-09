Politico прогнозирует усиление правых и евроскептиков в новом Европарламенте

На грядущих выборах в Европейский парламент в 2024 году правые и евроскептические партии, как ожидается, увеличат популярность за счет центристских сил.

Такую ситуацию прогнозирует аналитический отдел Politico, сообщает "Европейская правда".

Согласно аналитической модели Politico, которая анализирует результаты соцопросов в разных странах, если бы выборы в Европарламент состоялись сегодня, правый Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) стал бы третьей по величине группой Европарламента.

Politico прогнозирует для АЕКР, в который в частности входят польское "Право и справедливость" и "Братья Италии", 89 мест – на 23 больше, чем в действующем составе Европарламента.

А ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID), как прогнозируется, на выборах 2024 года получит 77 мест – на 15 больше, чем сейчас, прежде всего за счет роста популярности "Альтернативы для Германии".

Несмотря на это, правоцентристская Европейская народная партия, прогнозирует Politico, сохранит первенство в Европарламенте с 165 местами, хотя и потеряет 12 мандатов. Левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов также удержит вторую позицию с 165 мандатами – на два больше, чем сейчас.

Зато центристская группа "Обновить Европу" потеряет 12 депутатов и сравняется по численности с Альянсом европейских консерваторов и реформистов. Также существенно потеряют "Зеленые" (48 мест, минус 24 мандата). "Левые", хотя и могут рассчитывать на еще восемь мандатов, останутся наименее многочисленной группой Европарламента (45 мандатов).

Politico отмечает, что прогноз не учитывает планируемого расширения Европарламента с 705 до 720 мест, поскольку его пока окончательно не согласовали.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.

Места в Европарламенте распределяются между государствами-членами пропорционально населению, а также с определенной поправкой на страны с наименьшим населением.