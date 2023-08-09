Росія надаватиме консульські послуги на невизнаному Північному Кіпрі

Посольство Росії на Кіпрі готується почати надання консульських послуг на північній частині острова, де існує невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Представник російського посольства на Кіпрі заявив, що консульські послуги "найближчим часом" почнуть надавати в північній частині міста Нікосія "на регулярній основі".

У посольстві РФ заявили, що йдеться лише про виконання російською владою зобов'язань перед своїми громадянами, які проживають на півночі Кіпру – їх, за деякими оцінками, понад 50 тисяч.

Там також додали, що деякі держави – як-то США, Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція – вже мають представництва на Північному Кіпрі (у всіх випадках ідеться про офіси без дипломатичного статусу).

Міністр закордонних справ так званого Північного Кіпру Тахсін Ертугруллу в коментарі телеканалу TRT Haber заявив, що надання консульських послуг Росією на території обговорюється вже рік.

"Росія хоче відкрити офіс для російських громадян, які проживають у ТРПК, і надавати їм консульські послуги. Йдеться саме про офіс. Це не слід трактувати як визнання Росією Північного Кіпру", – підкреслив він.

Минулого року, нагадаємо, стверджувалось, що Росія нібито планує запустити авіарейси до Північного Кіпру, але це питання так і не було вирішене.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.