Россия будет предоставлять консульские услуги на непризнанном Северном Кипре

Посольство России на Кипре готовится начать предоставление консульских услуг на северной части острова, где существует непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Представитель российского посольства на Кипре заявил, что консульские услуги "в ближайшее время" начнут предоставлять в северной части города Никосия "на регулярной основе".

В посольстве РФ заявили, что речь идет лишь о выполнении российскими властями обязательств перед своими гражданами, проживающими на севере Кипра – их, по некоторым оценкам, более 50 тысяч.

Там также добавили, что некоторые государства – такие как США, Великобритания, Германия, Италия и Франция – уже имеют представительства на Северном Кипре (во всех случаях речь идет об офисах без дипломатического статуса).

Министр иностранных дел так называемого Северного Кипра Тахсин Эртугруллу в комментарии телеканалу TRT Haber заявил, что предоставление консульских услуг Россией на территории обсуждается уже год.

"Россия хочет открыть офис для российских граждан, проживающих в ТРСК, и предоставлять им консульские услуги. Речь идет именно об офисе. Это не следует трактовать как признание Россией Северного Кипра", – подчеркнул он.

В прошлом году, напомним, утверждалось, что Россия якобы планирует запустить авиарейсы на Северный Кипр, но этот вопрос так и не был решен.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.