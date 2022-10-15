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Самопроголошений Північний Кіпр анонсував авіарейси до Росії у березні 2023 року

Субота, 15 жовтня 2022, 10:05

Так званий "міністр транспорту" самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру Ерхан Аріклі оголосив про старт польотів до Росії з невизнаної держави у березні 2023 року.

Про це пише кіпрське видання Cyprus Mail, повідомляє "Європейська правда".

За словами Аріклі, дві авіакомпанії відкриють рейси з Москви через Анталію протягом туристичного сезону 2023 року. Літаки прибуватимуть до нового аеропорту Ерджан під Нікосією, відкриття якого планується у листопаді.

"Ми не можемо дозволити собі заморозити наші зусилля. Нам потрібно якнайшвидше запустити альтернативні авіалінії. Для нас зараз важливо мати прямі рейси. Технічно ми до цього готові, потрібна інфраструктура є… У новому сезоні маршрути Москва-Анталья-Ерджан запустять дві компанії", - сказав Аріклі.

Про те, що Росія планує запустити авіарейси до самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру, раніше повідомляв CNN Turk. Тоді йшлося про плани запуску у листопаді.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював початок прямих рейсів з Росії до самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру з російським президентом Владіміром Путіним.

Кіпр був розділений внаслідок турецького вторгнення 1974 року, після чого виникла самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру.

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Туреччина Росія

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