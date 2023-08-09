Держдеп США: "Гарантії безпеки" для України мають зберегтись і за Трампа
Двосторонні безпекові домовленості між Україною та Сполученими Штатами будуть закріплені таким чином, щоб діяти незалежно від особи американського президента.
Про це на брифінгу в середу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, Міллер сказав, що така підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, що будуть чинними незалежно від першої особи.
"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – зазначив він.
Речние Держдепу нагадав, що адміністрація Джо Байдена веде з Україною переговори про двосторонні безпекові зобов'язання, і додав, що рішення про підтримку Києва залежать і від Конгресу.
"Щоразу, як ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – підкреслив Міллер.
Україна 3 серпня розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки" у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.
Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації про "гарантії безпеки" для України на цей час приєдналися вже 12 країн.
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