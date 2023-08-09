Госдеп США: "Гарантии безопасности" для Украины должны сохраниться и при Трампе

Двусторонние договоренности по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами будут закреплены таким образом, чтобы действовать независимо от личности американского президента.

Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая на вопрос, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, Миллер сказал, что такая поддержка будет закреплена в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметил он.

Речние Госдепа напомнил, что администрация Джо Байдена ведет с Украиной переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности, и добавил, что решение о поддержке Киева зависят и от Конгресса.

"Каждый раз, как мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем", – подчеркнул Миллер.

Украина 3 августа начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности" в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации о "гарантиях безопасности" для Украины в настоящее время присоединились уже 12 стран.

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