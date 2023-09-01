В Ирландии украинских беженцев будут размещать в палатках

В Ирландии со следующей недели украинских беженцев могут размещать в палатках из-за нехватки жилья, которую правительство страны назвало существенной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

Департамент интеграции в своем заявлении отметил, что за летние месяцы увеличилось количество людей, которые бегут от войны в Украине.

С 1 мая в Ирландию прибыло более 10 тысяч украинцев, в среднем около 650 человек в неделю.

"В связи с существенной нехваткой (жилья – ред.), ожидается, что со следующей недели для новоприбывших из Украины будут использоваться палаточные городки", – говорится в заявлении.

К дефициту жилья привело уменьшение свободных студенческих общежитий, где летом размещались около пяти тысяч украинцев. Однако сейчас многие студенты возвращаются в колледжи.

Всего около 93 тысяч украинцев попросили убежища в Ирландии.

Пока еще не решено, где будут расположены палатки, а также не понятно, сколько людей смогут ими пользоваться.

В то же время представитель Департамента интеграции отметил, что власти хотят избежать использования палаток для размещения беженцев.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам, проживающим в отеле в западноирландском графстве Мейо, грозит выселение за отказ платить за питание.

По состоянию на 30 июня этого года почти 4,07 миллиона неграждан ЕС, которые покинули Украину из-за войны, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.