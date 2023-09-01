Украина завершила второй этап первичной оценки законодательства на соответствие праву ЕС

В Украине завершился второй этап первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза – речь идет о процессе аудита, известном как "селф-скрининг".

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет "Европейская правда".

В течение двух месяцев органы государственной власти проработали около 28 тысяч актов права ЕС и по результатам подготовили 34 отчета для наполнения будущей Национальной программы нормативно-правового приближения украинского законодательства к актам права ЕС.

После обработки отчетов запланированы следующие шаги: формирование актуального перечня acquis (актов права ЕС. – Ред.); обобщенный перечень уже принятого украинского законодательства, соответствующего acquis; анализ расхождений между состоянием имплементации acquis в рамках Соглашения об ассоциации и актуальным правом ЕС; разработка Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС и плана имплементации acquis (на замену Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации).

Также запланированы: разработка проектов нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты в рамках переговорного процесса; принятие соответствующих законопроектов; имплементация принятого законодательства; мониторинг проектов законов на соответствие европейским обязательствам; проработка подходов к формированию переговорных позиций; оказание поддержки Еврокомиссии в осуществлении подготовки к официальному скринингу в 2024 году.

Первый этап селф-скрининга завершился 30 июня. Более 80 органов государственной власти и государственных учреждений были привлечены к проведению селф-скрининга по 34 переговорным разделам.

В феврале этого года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство для скорейшего начала переговоров о вступлении в Европейский Союз инициирует самоаудит законодательства на соответствие европейскому.

Тем временем в Еврокомиссии готовят предложения по расширению ЕС, которые планируют представить в октябре.