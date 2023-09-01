Дания урезает численность посольства России

Министерство иностранных дел Дании в пятницу объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене по принципу взаимности.

Об этом говорится в заявлении на сайте датского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство в пятницу сообщило послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры относительно выдачи виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", – говорится в заявлении.

Решение о сокращении численности персонала посольства РФ в Дании должно быть выполнено до 29 сентября. Нынешнее количество работников дипучреждения не уточняется.

В апреле 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали несколько сотен российских разведчиков, которые работали в посольствах под дипломатическим прикрытием.

Только недавно, в начале июля, спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей. Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.