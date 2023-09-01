У Британії росте невдоволення тим, що прем'єр дуже часто літає на гелікоптері

Більшість британців вважають, що прем’єр-міністр країни Ріші Сунак повинен користуватись громадським транспортом, а не приватним гелікоптером чи літаком, для пересування, навіть якщо це призводить до затримок.

Такими є результати опитування компаній Redfield і Wilton Strategies, опублікованого цього тижня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ріші Сунак став прем’єром Британії, який найчастіше з-поміж своїх попередників користується гелікоптером чи літаком для пересування – навіть коротких робочих подорожей у межах країни.

Журналісти підрахували, що Сунак за час прем’єрства в середньому здійснював політ кожні вісім днів. У ЗМІ критикували посадовця за короткі перельоти, які можна було б замінити подорожжю потягом.

Близько 49% британців вважають, що британський прем'єр-міністр не повинен подорожувати приватним літаком або гелікоптером, а 54% – кажуть, що він повинен натомість користуватися громадським транспортом для офіційних зустрічей.

Лише 28% респондентів сказали, що Сунак повинен обирати найшвидший транспортний засіб незалежно від його виду.

На цьому тлі на Даунінг-стрит заявили, що не продовжуватимуть контракт на міністерські авіаперельоти й запевнили, що Сунак "регулярно користується всіма видами транспорту".

У Redfield and Wilton допускають, що негативне ставлення британців до перельотів прем’єра пов’язане з низькою оцінкою його успішності на посаді, а також статками його родини.

На початку року поліція англійського графства Ланкашир виписала штраф Ріші Сунаку за те, що він їхав на задньому сидінні автомобіля без пристебнутого паска безпеки під час зйомок відео для Instagram.