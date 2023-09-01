В Британии растет недовольство тем, что премьер слишком часто летает на вертолете

Большинство британцев считают, что премьер-министр страны Риши Сунак должен пользоваться общественным транспортом, а не частным вертолетом или самолетом, для передвижения, даже если это приводит к задержкам.

Таковы результаты опроса компаний Redfield и Wilton Strategies, опубликованного на этой неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Риши Сунак стал премьером Великобритании, который чаще всего среди своих предшественников пользуется вертолетом или самолетом для передвижения – даже коротких рабочих путешествий в пределах страны.

Журналисты подсчитали, что Сунак за время премьерства в среднем совершал полет каждые восемь дней. В СМИ критиковали чиновника за короткие перелеты, которые можно было бы заменить путешествием на поезде.

Около 49% британцев считают, что британский премьер-министр не должен путешествовать на частном самолете или вертолете, а 54% – говорят, что он должен вместо этого пользоваться общественным транспортом для официальных встреч.

Только 28% респондентов сказали, что Сунак должен выбирать самое быстрое транспортное средство независимо от его вида.

На этом фоне на Даунинг-стрит заявили, что не будут продлевать контракт на министерские авиаперелеты и заверили, что Сунак "регулярно пользуется всеми видами транспорта".

В Redfield and Wilton допускают, что негативное отношение британцев к перелетам премьера связано с низкой оценкой его успешности на должности, а также состояним его семьи.

В начале года полиция английского графства Ланкашир выписала штраф Риши Сунаку за то, что он ехал на заднем сиденье автомобиля без пристегнутого ремня безопасности во время съемок видео для Instagram.