РФ небагатослівно обурилась скороченням чисельності посольства в Данії

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в п’ятницю ввечері коротко прокоментувала рішення Данії урівняти чисельність російських дипломатів у Копенгагені й данських – у Москві.

Коментар Захарової, який цитує "Європейська правда", опублікувало російське МЗС.

Там вказано, що Москва розцінюємо вимогу данської влади про скорочення кількості російських дипломатів у Копенгагені з 15 до 5 "як черговий прояв ворожої позиції керівництва Данії на адресу нашої країни".

"Необхідні висновки з цього, звичайно, будуть зроблені", – додала Захарова.

Нагадаємо, МЗС Данії у п'ятницю повідомило посла Росії Владіміра Барбіна, що штат посольства в Копенгагені має бути скорочений до рівня, що відповідає штату посольства Данії в Москві – до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

Там пояснили, що переговори про розширення штату данського посольства не дали результату, бо Москва постійно намагалась відрядити до Данії співробітників своєї розвідки.

У квітні 2022 року МЗС Данії оголосило про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави вислали кілька сотень російських розвідників, які працювали в посольствах під дипломатичним прикриттям.