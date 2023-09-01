РФ немногословно возмутилась сокращением численности посольства в Дании

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу вечером кратко прокомментировала решение Дании уравнять численность российских дипломатов в Копенгагене и датских – в Москве.

Комментарий Захаровой, который цитирует "Европейская правда", опубликовал российский МИД.

Там указано, что Москва расцениваем требование датских властей о сокращении количества российских дипломатов в Копенгагене с 15 до 5 "как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны".

"Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", – добавила Захарова.

Напомним, МИД Дании в пятницу сообщил послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Там объяснили, что переговоры о расширении штата датского посольства не дали результата, потому что Москва постоянно пыталась отправить в Данию сотрудников своей разведки.

В апреле 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали несколько сотен российских разведчиков, которые работали в посольствах под дипломатическим прикрытием.