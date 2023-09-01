В Італії обурюються вбивством популярної бурої ведмедиці, що втекла з парку

В італійському регіоні Абруццо прокуратура порушила справу за фактом убивства марсиканської бурої ведмедиці Амарени, чий вид охороняється законом – тварина втекла з національного парку й була застрелена перехожим.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агенції ANSA.

Амарена була однією з найпопулярніших марсіанських бурих ведмедів із-поміж 60, що живуть у Національному парку Абруццо в центральній Італії. Її часто фотографували з дитинчатами у районі парку.

У ніч проти п'ятниці Амарена, ймовірно, втекла з парку. Очевидці бачили тварину з двома медвежатами на околицях містечка Сан-Бенедетто-дей-Марсі, а наступного дня – знайшли мертвою.

IN ABRUZZO UN’ORSA HA ATTRAVERSATO UN PAESE E I CITTADINI L’HANNO GUARDATA PASSARE CON RISPETTO, SENZA ANSIA E ISTERIA: OVUNQUE SI DOVREBBE IMPARARE QUESTO ESEMPIO DI CONVIVENZA PACIFICA!@mvbrambilla: “Cari amici,

in queste bellissime immagini potete vedere l’orsa Amarena” pic.twitter.com/xWLpiBRmtv — Leidaa (@leidaa_italia) August 29, 2023

Ведмедицю застрелив 56-річний місцевий житель, який сказав, що зробив це зі страху, побачивши тварину на своїй ділянці.

Чоловіку інкримінують спричинення смерті тварин через жорстокість або без необхідності, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох місяців до двох років. Він мав законний дозвіл на володіння вогнепальною зброєю.

Понад 100 карабінерів і лісників у п’ятницю вели пошуки двох ведмежат за допомогою дронів у районі Сан-Бенедетто-дей-Марсі.

У Національному парку Абруццо назвали інцидент "дуже серйозним" і підкреслили, що тварина не заподіювала жодній людині шкоди. А президент регіону Марко Марсіліо навіть висловив готовність подати позов проти стрільці, "щоб захистити імідж і честь нашого населення".

З 2010 року в центральній Італії було вбито 15 ведмедів, троє з них – на території парків Абруццо, зазначає ANSA.

Нагадаємо, у квітні адміністративний суд італійського регіону Трентіно призупинив дію наказу про відстріл 17-річної ведмедиці, яка тижнем раніше загризла на смерть 26-річного бігуна Андреа Папі.