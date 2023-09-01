В Италии возмущаются убийством популярной бурой медведицы, сбежавшей из парка

В итальянском регионе Абруццо прокуратура возбудила дело по факту убийства марсиканской бурой медведицы Амарены, чей вид охраняется законом – животное сбежало из национального парка и было застрелено прохожим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства ANSA.

Амарена была одной из самых популярных марсианских бурых медведей из числа 60, живущих в Национальном парке Абруццо в центральной Италии. Ее часто фотографировали с детенышами в районе парка.

В ночь на пятницу Амарена, вероятно, сбежала из парка. Очевидцы видели животное с двумя медвежатами в окрестностях городка Сан-Бенедетто-дей-Марси, а на следующий день – нашли мертвой.

IN ABRUZZO UN’ORSA HA ATTRAVERSATO UN PAESE E I CITTADINI L’HANNO GUARDATA PASSARE CON RISPETTO, SENZA ANSIA E ISTERIA: OVUNQUE SI DOVREBBE IMPARARE QUESTO ESEMPIO DI CONVIVENZA PACIFICA!@mvbrambilla: “Cari amici,

in queste bellissime immagini potete vedere l’orsa Amarena” pic.twitter.com/xWLpiBRmtv — Leidaa (@leidaa_italia) August 29, 2023

Медведицу застрелил 56-летний местный житель, который сказал, что сделал это из страха, увидев животное на своем участке.

Мужчине инкриминируют причинение смерти животных из-за жестокости или без необходимости, за что ему грозит лишение свободы на срок от четырех месяцев до двух лет. Он имел законное разрешение на владение огнестрельным оружием.

Более 100 карабинеров и лесников в пятницу вели поиски двух медвежат с помощью дронов в районе Сан-Бенедетто-дей-Марси.

В Национальном парке Абруццо назвали инцидент "очень серьезным" и подчеркнули, что животное не причиняло ни одному человеку вреда. А президент региона Марко Марсилио даже выразил готовность подать иск против стрелка, "чтобы защитить имидж и честь нашего населения".

С 2010 года в центральной Италии было убито 15 медведей, трое из них – на территории парков Абруццо, отмечает ANSA.

Напомним, в апреле административный суд итальянского региона Трентино приостановил действие приказа об отстреле 17-летней медведицы, которая неделей ранее загрызла насмерть 26-летнего бегуна Андреа Папи.