В Угорщину не пустили пропагандистку з Білорусі, які хотіла зняти сюжет про Сороса

Угорська влада не пустила в країну пропагандистку білоруського телеканалу СТВ Надію Сасс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zerkalo.io.

Угорщину Сасс відвідувала для того, щоб зняти сюжет про американського фінансиста, засновника фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса, який народився в Будапешті. Однак пропагандистку в країну не пустили.

"Виявилося, що нинішня угорська влада всупереч своїй офіційній риториці проєкт "САСС уповноважений заявити" боїться більше, ніж самого Сороса, якому в'їзд в Угорщину не закрили", – обурилася Сасс.

На думку пропагандистки, "угорські спецслужби явно не без підказки заокеанських кураторів зробили все можливе, щоб зірвати підготовку" її програми. Сасс підкреслила, що їй влаштували обшук і "всілякі перевірки прямо в аеропорту Будапешта, у підсумку закривши в'їзд в Угорщину і депортувавши".

"Зазначу, що ніч перед депортацією я провела в супроводі угорської поліції в аеропорту. У центрі тимчасового тримання", – поскаржилася Сасс.

Надія Сасс та її чоловік Олег Волошин переїхали з України до Білорусі 2022 року, за 11 днів до вторгнення російських військ. Нині вона веде політичне шоу на СТВ "Сасс уповноважений заявити", до якого запрошує білоруських і російських пропагандистів, а її чоловіка, депутата Верховної ради Олега Волошина, на батьківщині підозрюють у держзраді.

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