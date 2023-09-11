В Венгрию не пустили пропагандистку из Беларуси, которые хотела снять сюжет о Соросе

Венгерские власти не пустили в страну пропагандистку белорусского телеканала СТВ Надежду Сасс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zerkalo.io.

Венгрию Сасс посещала для того, чтобы снять сюжет об американском финансисте, основателе фонда "Открытое общество" Джордже Соросе, который родился в Будапеште. Однако пропагандистку в страну не пустили.

"Оказалось, что нынешняя венгерская власть вопреки своей официальной риторике проект "САСС уполномочен заявить" боится больше, чем самого Сороса, которому въезд в Венгрию не закрыли", – возмутилась Сасс.

По мнению пропагандистки, "венгерские спецслужбы явно не без подсказки заокеанских кураторов сделали все возможное, чтобы сорвать подготовку" ее программы. Сасс подчеркнула, что ей устроили обыск и "всевозможные проверки прямо в аэропорту Будапешта, в итоге закрыв въезд в Венгрию и депортировав".

"Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания", – пожаловалась Сасс.

Надежда Сасс и ее муж Олег Волошин переехали из Украины в Беларусь в 2022 году, за 11 дней до вторжения российских войск. Сейчас она ведет политическое шоу на СТВ "Сасс уполномочен заявить", в которое приглашает белорусских и российских пропагандистов, а ее мужа, депутата Верховной рады Олега Волошина, на родине подозревают в госизмене.

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