В ЄС прокоментували розмиті формулювання декларації G20 щодо України

В ЄС заявили про важливість згладжувати розбіжності, які можуть бути між 20 провідними економіками світу, щоб досягти прогресу в питаннях, важливих для світу.

Як пише "Європейська правда", так речниця Єврокомісії Дана Спінант прокоментувала розмитість формулювань декларації саміту G20 щодо України.

За словами Спінант, G20 є важливим міжнародним майданчиком, який збирає двадцять провідних світових економік, це важливий форум, де обговорюються питання, важливі для всього світу.

"Ми не завжди маємо прості дискусії щодо всіх питань порядку денного. Інколи нам треба шукати шляхи як поміж 20 провідних економік згладити розбіжності з низки питань. Важливо працювати над тим, щоб зрозуміти одне одного, врахувати бачення кожного і досягти результатів, які рухатимуть нас вперед", – сказала речниця.

За її словами, Індія проробила величезну роботу щодо організації саміту і, "ми досягли прогресу щодо низки важливих питань"

Раніше президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження російської агресії проти України в ухваленій на вихідних декларації країн G20.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало суботнє комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії Росії проти України.