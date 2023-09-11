В ЕС прокомментировали размытые формулировки декларации G20 по Украине

В ЕС заявили о важности сглаживать разногласия, которые могут быть между 20 ведущими экономиками мира, чтобы достичь прогресса в вопросах, важных для мира.

Как пишет "Европейская правда", так пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант прокомментировала размытость формулировок декларации саммита G20 по Украине.

По словам Спинант, G20 является важной международной площадкой, которая собирает двадцать ведущих мировых экономик, это важный форум, где обсуждаются вопросы, важные для всего мира.

"Мы не всегда имеем простые дискуссии по всем вопросам повестки дня. Иногда нам надо искать пути как между 20 ведущими экономиками сгладить разногласия по ряду вопросов. Важно работать над тем, чтобы понять друг друга, учесть видение каждого и достичь результатов, которые будут двигать нас вперед", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Индия проделала огромную работу по организации саммита и, "мы достигли прогресса по ряду важных вопросов"

Ранее президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения российской агрессии против Украины в принятой на выходных декларации стран G20.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой официальный Киев выразил разочарование.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало субботнее коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.