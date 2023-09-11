Зеленський обговорив із Бербок захист енергетики та європейську інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка відвідує Україну з візитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс президента України.

Глава держави у розмові з главою МЗС наголосив, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів для України напередодні зимового періоду.

Президент докладно зупинився на нагальних потребах сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню ППО, зокрема для захисту півдня країни та "зернового коридору".

Зеленський відзначив важливість залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії українських захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності.

У повідомленні йдеться, що відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого державою у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президент відзначив налаштованість України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення нашої країни, яка відбудеться в Берліні влітку 2024 року.

"Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати Конференції", – наголосив Зеленський.

Раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію поблизу Києва.

Бербок прибула до Києва потягом рано-вранці з четвертим візитом від початку російської агресії. Спочатку поїздку тримали в таємниці з міркувань безпеки. За тиждень до початку сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку візит також був задуманий як знак солідарності.

Бербок після прибуття до Києва заявила про готовність Берліна підтримувати Україну на шляху до ЄС.