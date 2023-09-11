Зеленский обсудил с Бербок защиту энергетики и европейскую интеграцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая посещает Украину с визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает офис президента Украины.

Глава государства в разговоре с главой МИД подчеркнул, что укрепление устойчивости энергетической сферы является одним из приоритетов для Украины накануне зимнего периода.

Президент подробно остановился на насущных потребностях сил обороны Украины на поле боя. Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению ПВО, в частности для защиты юга страны и "зернового коридора".

Зеленский отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии украинских защитников, в частности благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности.

В сообщении говорится, что состоялся обмен мнениями относительно европейской интеграции Украины и прогресса, достигнутого государством в выполнении рекомендаций Европейской комиссии относительно статуса кандидата на вступление в ЕС.

Президент отметил настроенность Украины на тесное сотрудничество с Германией в подготовке к следующей международной Конференции по вопросам восстановления нашей страны, которая состоится в Берлине летом 2024 года.

"Важно обеспечить максимально конкретные практические результаты Конференции", – подчеркнул Зеленский.

Ранее федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию под Киевом.

Бербок прибыла в Киев на поезде рано утром с четвертым визитом с начала российской агрессии. Сначала поездку держали в тайне из соображений безопасности. За неделю до начала сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке визит также был задуман как знак солидарности.

Бербок по прибытии в Киев заявила о готовности Берлина поддерживать Украину на пути в ЕС.