У Латвії анонсували отримання систем ПРО протягом двох-трьох років

Латвія розраховує отримати різні системи протиракетної оборони (ПРО) протягом двох-трьох років, водночас тривають переговори і про можливість більш ранніх постачань.

Про це повідомила на телеканалі TV3 міністерка оборони Інара Мурнієце, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО.

У Міноборони Латвії є три проєкти ракетних комплексів, які хоче отримати країна: засоби берегової оборони від кораблів, системи ППО середньої дальності і ракетна артилерія.

Латвія та Естонія спільно ухвалили рішення про купівлю системи ППО середньої дальності IRIS-T, що стане найбільшою військовою закупівлею з відновлення незалежності Латвії.

Суму договору не розголошують, а постачання систем ППО можуть початися 2025 року. Раніше повідомляли, що на закупівлю систем ППО може бути спрямовано близько 600 млн євро.

Восени минулого року Міноборони розпочало переговори зі США про купівлю протикорабельних ракетних комплексів NSM (Naval Strike Missile) компанії Kongsberg Defense & Aerospace.

Також міністерство продовжує закупівлю шести ракетно-артилерійських комплексів HIMARS у США.

За словами міністерки, латвійська армія розвивається нині дуже швидко.

Мурнієце розповіла, що значно поліпшено документи військового планування, і щойно затверджена нова концепція оборони Латвії є "документом, написаним під час війни", який охоплює поточні загрози.

Нові плани НАТО з оборони країн Балтії також розроблені набагато ретельніше.

Міністерка додала, що розпочато роботу зі зміцнення східного кордону Латвії і з військової точки зору, наприклад, на кордоні необхідні антимобільні заходи.

Повідомляли також, що до 2028 року Латвія готується придбати бойові машини піхоти, призначені для знищення супротивника.