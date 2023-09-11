Вибори у Польщі: правляча партія зобразила, як Качинський кидає слухавку у розмові з Берліном
Понеділок, 11 вересня 2023, 19:16
Правляча партія Польщі "Право і справедливість" зобразила у передвиборчому ролику уявну розмову з Берліном, у якій лідер політсили Ярослав Качинський кидає слухавку.
Як повідомляє "Європейська правда", ролик з’явився на сторінці партії "Право і справедливість" у соцмережах, на нього звернули увагу і німецькі ЗМІ.
У відео обігрують уявний запит на розмову від канцлера Німеччини Олафа Шольца, у якій піде мова про необхідність підвищення пенсійного віку у Польщі.
☎ Dzwoni Kanclerz Niemiec…#PodmiotowaPolska pic.twitter.com/ll70lWTSIm— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 11, 2023
Качинський відповідає на це, що питання вирішать поляки на референдумі. "Туск (лідер опозиційної "Громадянської платформи" – Ред.) вже пішов, і такі звичаї теж скінчилися", – додає він і кладе слухавку.
"ПіС" у передвиборчій кампанії використовує звинувачення на адресу Дональда Туска у тому, що він буцімто діє за вказівками з Берліна.
У Польщі підвищили пенсійний вік з 60 до 67 років, коли при владі була "Громадянська платформа", але "Право і справедливість" у 2017 році скасувала рішення.
Питання про пенсійний вік – одне з питань, який правляча партія винесла на референдум, що проходитиме одночасно з парламентськими виборами.
Нагадаємо, наприкінці серпня Качинський отримав догану від комітету парламентської етики за те, що назвав Туска "ворогом нації".
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