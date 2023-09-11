Выборы в Польше: правящая партия изобразила, как Качиньский бросает трубку в разговоре с Берлином

Правящая партия Польши "Право и справедливость" изобразила в предвыборном ролике воображаемый разговор с Берлином, в котором лидер политсилы Ярослав Качиньский бросает трубку.

Как сообщает "Европейская правда", ролик появился на странице партии "Право и справедливость" в соцсетях, на него обратили внимание и немецкие СМИ.

В видео обыгрывают воображаемый запрос на разговор от канцлера Германии Олафа Шольца, в котором пойдет речь о необходимости повышения пенсионного возраста в Польше.

☎ Dzwoni Kanclerz Niemiec...#PodmiotowaPolska pic.twitter.com/ll70lWTSIm

- Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 11, 2023

Качиньский отвечает на это, что вопрос решат поляки на референдуме. "Туск (лидер оппозиционной "Гражданской платформы" – Ред.) уже ушел, и такие обычаи тоже кончились", – добавляет он и кладет трубку.

"ПиС" в предвыборной кампании использует обвинения в адрес Дональда Туска в том, что он якобы действует по указаниям из Берлина.

В Польше повысили пенсионный возраст с 60 до 67 лет, когда у власти была "Гражданская платформа", но "Право и справедливость" в 2017 году отменила решение.

Вопрос о пенсионном возрасте – один из вопросов, который правящая партия вынесла на референдум, который будет проходить одновременно с парламентскими выборами.

Напомним, в конце августа Качиньский получил выговор от комитета парламентской этики за то, что назвал Туска "врагом нации".

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