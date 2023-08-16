Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту

Польський президент Анджей Дуда в середу підписав поправку до закону про загальнонаціональний референдум, яка дозволить провести плебісцит у день парламентських виборів 15 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Польщі, яке цитує "Європейська правда".

Поправка до закону дозволяє провести загальнонаціональний референдум у Польщі в один день з президентськими, парламентськими виборами або виборами до Європарламенту. Референдум можна буде проводити із 7:00 до 21:00.

Раніше в середу Сейм Польщі відхилив заперечення Сенату, де більшість мають опозиційні партії, проти внесення змін до закону про загальнонаціональний референдум.

Нагадаємо, референдум ініціювала партія влади "Право і справедливість". Спершу на нього хотіли винести єдине запитання – про механізм розподілу мігрантів між країнами ЄС, але згодом до нього додали ще три.

Тепер перше питання стосується продажу важливих державних активів іноземним юридичним особам, друге – підвищення пенсійного віку, третє – механізму розподілу мігрантів між країнами ЄС, четверте – демонтажу паркану на кордоні Польщі та Білорусі.

Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.

Більше про дискусії стовоно референдуму читайте у статті. Дивіться також новий відеоблог ЄвроПравди про останню напругу у відносинах України та Польщі і як на це впливають майбутні польські вибори.