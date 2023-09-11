Швеція суттєво збільшить витрати на оборону та досягне 2% ВВП

Швеція збільшить оборонний бюджет на наступний рік на 27 млрд крон (2,28 млрд євро) та досягне цільового показника 2%, що визначений для членів НАТО.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що перед країною постали "історичні" задачі у питаннях оборони.

"Ми активізуємо роботу над наймасштабнішим переозброєнням всієї нашої оборони з 1950-х років", – сказав він.

Загальний оборонний бюджет Швеції у наступному році сягне 119 млрд крон (10 млрд євро), порівняно з 92 млрд цього року.

Збільшення витрат міністр оборони пояснив прямим наслідком погіршення безпекової ситуації у Європі після відкритого нападу Росії на Україну, відтак армії потрібно активніше дбати про забезпечення, спостереження за ситуацією і проводити навчання. Поступово буде збільшуватися щорічна кількість призовників, до 2025 року вона має досягти 8000 на рік.

Частково збільшення витрат пов’язане і з очікуваним набуттям членства у НАТО – так, Швеція повинна буде делегувати 250 своїх військових у командні структури Альянсу.

Нагадаємо, у НАТО вже досягли консенсусу щодо того, що країни-члени повинні будуть витрачати на оборону від 2% ВВП.

Вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім.