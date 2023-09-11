Швеция существенно увеличит расходы на оборону и достигнет 2% ВВП

Швеция увеличит оборонный бюджет на следующий год на 27 млрд крон (2,28 млрд евро) и достигнет целевого показателя 2%, который определен для членов НАТО.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Пол Йонсон заявил, что перед страной стоят "исторические" задачи в вопросах обороны.

"Мы активизируем работу над масштабным перевооружением всей нашей обороны с 1950-х годов", – сказал он.

Общий оборонный бюджет Швеции в следующем году достигнет 119 млрд крон (10 млрд евро), по сравнению с 92 млрд в этом году.

Увеличение расходов министр обороны объяснил прямым следствием ухудшения ситуации с безопасностью в Европе после открытого нападения России на Украину, поэтому армии нужно активнее заботиться об обеспечении, наблюдении за ситуацией и проводить учения. Постепенно будет увеличиваться ежегодное количество призывников, к 2025 году оно должно достичь 8000 в год.

Частично увеличение расходов связано и с ожидаемым приобретением членства в НАТО – так, Швеция должна будет делегировать 250 своих военных в командные структуры Альянса.

Напомним, в НАТО уже достигли консенсуса относительно того, что страны-члены должны будут тратить на оборону от 2% ВВП.

Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь.