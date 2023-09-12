У Раді Європи визначили принципи, за якими РФ покарають за агресію та відшкодують збитки

Міністри юстиції країн-членів та країн-спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів ("Ризькі принципи") для досягнення всеосяжної відповідальності за агресію Російської Федерації проти України та забезпечення відшкодування всім жертвам війни.

Про це після зустрічі міністрів у Ризі 11 вересня повідомила пресслужба Ради Європи, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, принципи підкреслюють, що Реєстр збитків для України повинен мати підхід, орієнтований на потерпілих, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для найбільш вразливих груп населення, таких як жінки та діти.

Вони також підкреслюють важливість надання допомоги національним органам влади для сприяння координації внутрішніх зусиль, спрямованих на підтримку функціонування Реєстру збитків, та проведення змістовних консультацій з громадянським суспільством і неурядовими організаціями, включаючи правозахисників, а також з потерпілими та організаціями, що захищають права потерпілих.

Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні своєю незаконною війною.

Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та докази, покликана стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації. Це допоможе забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та жертвам через окремий міжнародний інструмент, який буде створений у співпраці з Україною.

"Усі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні російськими військами в Україні, мають бути повністю розслідувані і, де це виправдано, переслідуватися на національному та міжнародному рівнях, щоб винні понесли відповідальність за свої дії", – йдеться у декларації міністрів.

У зв'язку з цим вони підкреслили важливість виданих прокурором Міжнародного кримінального суду ордерів на арешт у зв'язку з передбачуваними воєнними злочинами, пов'язаними з незаконною депортацією і переміщенням дітей з або на тимчасово контрольовані або окуповані території України.

Вони найрішучішим чином засудили їхнє примусове поміщення під варту або усиновлення громадянами Росії, а також порушення їхньої гідності та прав.

Вони також закликали всі відповідні зацікавлені сторони, включаючи міжнародні організації, які продовжують свою роботу в Російській Федерації та Білорусі, взяти активну участь у визначенні поточного місцезнаходження незаконно депортованих і переміщених українських дітей та надати допомогу для їхнього безпечного повернення.

Нагадаємо, у травні на саміті Ради Європи в Ісландії ухвалили угоду про Реєстр збитків від агресії РФ. Тоді до реєстру приєдналися 43 держави. Нещодавно до нього приєдналася Швейцарія.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.



