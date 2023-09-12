В Совете Европы определили принципы, по которым РФ накажут за агрессию и возместят ущерб

Министры юстиции стран-членов и стран-наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов ("Рижские принципы") для достижения всеобъемлющей ответственности за агрессию Российской Федерации против Украины и обеспечения возмещения всем жертвам войны.

Об этом после встречи министров в Риге 11 сентября сообщила пресс-служба Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, принципы подчеркивают, что Реестр убытков для Украины должен иметь подход, ориентированный на пострадавших, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и дети.

Они также подчеркивают важность оказания помощи национальным органам власти для содействия координации внутренних усилий, направленных на поддержку функционирования Реестра убытков, и проведения содержательных консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями, включая правозащитников, а также с потерпевшими и организациями, защищающими права потерпевших.

Министры напомнили о важности Реестра убытков как первого шага для обеспечения того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине своей незаконной войной.

Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми данными о претензиях и доказательствах, призвана стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации. Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение ущерба Украине и жертвам через отдельный международный инструмент, который будет создан в сотрудничестве с Украиной.

"Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы и, где это оправдано, преследоваться на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия", – говорится в декларации министров.

В связи с этим они подчеркнули важность выданных прокурором Международного уголовного суда ордеров на арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, связанными с незаконной депортацией и перемещением детей из или на временно контролируемые или оккупированные территории Украины.

Они самым решительным образом осудили их принудительное помещение под стражу или усыновление гражданами России, а также нарушение их достоинства и прав.

Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны, включая международные организации, которые продолжают свою работу в Российской Федерации и Беларуси, принять активное участие в определении текущего местонахождения незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения.

Напомним, в мае на саммите Совета Европы в Исландии приняли соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ. Тогда к реестру присоединились 43 государства. Недавно к нему присоединилась Швейцария.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.