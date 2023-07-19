У Румунії призначили двох нових міністрів після відставок через скандал із "притулками жахів"
Середа, 19 липня 2023, 20:42
У Румунії склали присягу нові міністри праці та соціальної солідарності, а також сім'ї, молоді та рівних можливостей після того, як їхні попередники подали у відставку через скандал із "притулками жахів".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.
Зазначається, що міністеркою праці стала Сімона Бурку-Опреску, а на посаду міністра сім'ї призначили Наталію Інтотеро.
Відповідні укази у середу підписав президент Румунії Клаус Йоганніс.
Вдень у президентській резиденції Котрочень нові міністерки склали присягу.
Ще на початку року румунські розслідувачі опублікували матеріали про умови проживання людей у будинках для літніх та людей з інвалідністю.
У цих центрах були відсутні належні умови для догляду за людьми: людям не давали ліків та їжі. Деякі з них передчасно помирали, когось використовували для роботи, мешканці таких центрів часто жебракували під парканами, просячи в перехожих гроші та їжу. У деяких випадках у жителів будинків конфісковували пенсії та навіть майно.
На тлі скандалу з "притулками жаху" у відставку подали міністр праці Маріус Будей та міністерка у справах сім'ї Румунії Габріела Фіря.