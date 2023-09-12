Дания извинилась за десятилетия жестокого обращения с людьми с инвалидностью

Министр социальных дел Дании Пернилле Розенкранц-Тейль в понедельник принесла извинения от имени государства за жестокое обращение, которому подвергались в стране люди с инвалидностью в течение десятилетий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Тысячи детей и взрослых с инвалидностью с 1933 по 1980 годы помещали в государственные учреждения, где те подверглись издевательствам, таким как принудительная стерилизация и сексуальное насилие.

Всего около 15 тысяч детей и взрослых с широким спектром инвалидности были отправлены в такие учреждения.

Среди причин, приведенных для помещения их под "особую опеку", было то, что это "защитит общество" – это идея евгеники, в основе которой лежит цель улучшения генетического качества человеческой популяции. Эта идея исторически использовалась для исключения или целенаправленного уничтожения определенных групп, которые считались неполноценными. Таких убеждений придерживались, в частности, нацисты во время Холокоста.

В Дании в государственные учреждения помещали людей с инвалидностью, такими как слепота, эпилепсия, физические или умственные недостатки.

С 1929 по 1967 год принудительную стерилизацию проводили также в отношении психически больных пациентов. До 1989 года пациенты также должны были получать специальное разрешение от властей на бракосочетание.

Предыдущее правительство Дании заказало расследование, которое в 2020 году выявило ряд злоупотреблений в государственных центрах. Они включали насилие, в частности психологическое и сексуальное, а также серьезные ошибки в лечении.

В 1980 году парламент децентрализовал сектор специальной опеки и передал ответственность местным органам власти.

Розенкранц-Тейль назвала период злоупотреблений "одной из самых черных страниц в истории Дании".

"Общество должно заботиться о гражданах, а здесь произошло наоборот", – сказала министр.

"Конечно, мы не можем изменить прошлое извинениями. Но мы можем взять на себя ответственность за то, что произошло, и мы можем признать, что было сделано неправильно. От имени датского государства, от имени правительства: Простите", – сказала она.

"То, что произошло с вами, намного ниже той Дании, в которую мы верим. Мы никогда не забудем того, что с вами произошло – и то, что с вами произошло, никогда не повторится", – заверила министр на мероприятии, организованном для около 50 жертв политики того периода в западном городе Хорсенс.

Как сообщалось, этим летом в Германии вспыхнуло возмущение из-за политика, который хочет "выкинуть" из школ детей с инвалидностью.

А в Румынии провели перестановки в правительстве после отставок из-за скандала с "приютами ужасов".