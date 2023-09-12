Глава МЗС Німеччини після візиту до України летить до США

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед відльотом до США заявила про необхідність зміцнення трансатлантичного зв’язку і підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні німецького зовнішньополітичного відомства.

Бербок зазначила, що європейці не мають більш тісних і глибоких зв'язків з жодною країною, ніж зі Сполученими Штатами.

"Я хочу, щоб ми як друзі та партнери – по всій країні – могли покладатися один на одного завтра і післязавтра, об'єднувати наші сили і разом досягати поставлених цілей: від розвитку та регулювання критичних технологій до зменшення ризикованих економічних залежностей без зайвого підвищення торговельних бар'єрів та боротьби з глобальною кліматичною кризою", – зазначила Бербок.

Вона також наголосила, що загарбницька війна Росії проти України показала, наскільки важливим є трансатлантичне партнерство.

"Поки Європа вдивлялася в безодню російської загарбницької війни в серці нашого континенту, на одне завжди можна було покластися: Сполучені Штати і Європа стоять пліч-о-пліч з народом України. Америка стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками. Мої дискусії у Вашингтоні будуть також про те, як ми, як трансатлантична сім'я, продовжуємо наполегливо і згуртовано протистояти божевільній війні Путіна", – заявила Бербок.

Щоб досягти цього, на її думку, потрібно інвестувати разом з партнерами по всьому світу в міжнародний порядок, який поважає права кожного – незалежно від того, великий він чи малий – і забезпечує справедливе право голосу.

Слід зазначити, що напередодні Бербок прибула до Києва з четвертим візитом від початку російської агресії.

Під час свого візиту вона засудила викрадення Росією українських дітей.

Також Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію поблизу Києва.