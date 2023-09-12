Глава МИД Германии после визита в Украину летит в США

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед отлетом в США заявила о необходимости укрепления трансатлантической связи и поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

Бербок отметила, что европейцы не имеют более тесных и глубоких связей ни с одной страной, чем с Соединенными Штатами.

"Я хочу, чтобы мы как друзья и партнеры – по всей стране – могли полагаться друг на друга завтра и послезавтра, объединять наши силы и вместе достигать поставленных целей: от развития и регулирования критических технологий до уменьшения рискованных экономических зависимостей без лишнего повышения торговых барьеров и борьбы с глобальным климатическим кризисом", – отметила Бербок.

Она также подчеркнула, что захватническая война России против Украины показала, насколько важным является трансатлантическое партнерство.

"Пока Европа всматривалась в бездну российской захватнической войны в сердце нашего континента, на одно всегда можно было положиться: Соединенные Штаты и Европа стоят бок о бок с народом Украины. Америка стоит бок о бок со своими союзниками. Мои дискуссии в Вашингтоне будут также о том, как мы, как трансатлантическая семья, продолжаем настойчиво и сплоченно противостоять безумной войне Путина", – заявила Бербок.

Чтобы достичь этого, по ее мнению, нужно инвестировать вместе с партнерами по всему миру в международный порядок, который уважает права каждого – независимо от того, большой он или малый – и обеспечивает справедливое право голоса.

Следует отметить, что накануне Бербок прибыла в Киев с четвертым визитом с начала российской агрессии.

Во время своего визита она осудила похищение Россией украинских детей.

Также Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию под Киевом.