В Литве планируют ужесточить наказание за попытку госпереворота из-за угроз от РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа инициировал поправки по ужесточению наказания за преступления против государства, они должны быть представлены во вторник на рассмотрение парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Предложенный президентом проект изменений в Уголовный кодекс предусматривает пожизненное заключение для организаторов или участников государственного переворота. Сейчас максимальное наказание за это преступление составляет 20 лет заключения.

Согласно законопроекту, сотрудничество с государством-оккупантом должно наказываться лишением свободы на срок до 15 лет вместо нынешних 5 лет, а участие в деятельности антиконституционных групп и организаций – от 5 до 15 лет (сейчас – от 3 до 10 лет).

Если лицо участвует в вооруженной организации с целью изменения конституционного строя Литвы или нарушения ее территориальной целостности, президент предлагает наказывать его лишением свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения, а организаторов таких групп – на срок от 12 лет до пожизненного заключения.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность предусмотрена за изъятие, приобретение или иной сбор сведений, составляющих государственную тайну, и другой информации, которая может быть использована для подрыва фундаментальных конституционных ценностей, с целью передачи ее органам иностранной разведки.

Сейчас завладение государственной тайной с целью передачи ее иностранному государству является единственным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Согласно сообщению канцелярии президента, поправки были разработаны в ответ на информацию, предоставленную национальными разведывательными учреждениями, о том, что Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела Литвы.

По мнению президента, существуют риски того, что как пророссийски настроенные литовские граждане, так и российские граждане в Литве могут посягнуть на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства.

Напомним, этим летом Литва усилила проверки на границе тех, кто въезжает из Беларуси и РФ.

В августе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Россией из-за "различных угроз".