Шольц: Треба остерігатися псевдорішень, які мають мир лише в назві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розвіяв надії на швидке мирне вирішення війни в Україні, закликавши до терпіння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Finanzen.net.

На міжнародній мирній зустрічі католицької громади Святого Егідія в Берліні Шольц став на захист постачання німецької зброї в Україну.

"Це рішення далося нам нелегко, і ми не робимо його легким для себе. Саме тому, що ми знаємо ефективність зброї, яку ми постачаємо, ми тісно координуємо наші дії і завжди дуже ретельно вивчаємо, що є необхідним у поточній ситуації і хто за що відповідає", – сказав канцлер.

У нинішніх зусиллях з досягнення миру в Україні необхідно "остерігатися псевдорішень, які мають мир лише в назві", попередив Шольц.

"Мир без свободи називається гнобленням. А мир без справедливості називається диктатом", – сказав канцлер.

Саме тому Німеччина повністю підтримує вимогу українців про справедливий мир, який поважає територіальну цілісність і незалежність країни, зазначив він.

"Це нелегко – також з огляду на різне сприйняття російської війни у світі. Це вимагає зусиль і часу – часу, якого у нас фактично немає, тому що Росія продовжує бомбити, катувати і вбивати в Україні", – сказав Шольц.

"Але яким би нагальним не був час, Папа Франциск має рацію, що праця заради миру – це праця терпеливих майстрів, а праця заради миру вимагає терпіння", – додав він.

Шольц підкреслив, що, напевно, ніхто в Європі не прагне миру так сильно як Україна.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, щоб країна могла захистити себе від російської агресії та зберегти свою територіальну цілісність, наголосив він.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.