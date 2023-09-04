У Бундестазі заявили, що Шольц – єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Циммерман.

„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не буде ухвалюватись "цілий рік".

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Taurus.

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