Шольц: Надо остерегаться псевдорешений, у которых мир – только в названии

Канцлер Германии Олаф Шольц развеял надежды на скорое мирное решение войны в Украине, призвав к терпению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Finanzen.net.

На международной мирной встрече католической общины Святого Эгидия в Берлине Шольц встал на защиту поставок немецкого оружия в Украину.

"Это решение далось нам нелегко, и мы не делаем его легким для себя. Именно потому, что мы знаем эффективность оружия, которое мы поставляем, мы тесно координируем наши действия и всегда очень тщательно изучаем, что необходимо в текущей ситуации и кто за что отвечает", – сказал канцлер.

В нынешних усилиях по достижению мира в Украине необходимо "остерегаться псевдорешений, которые имеют мир лишь в названии", предупредил Шольц.

"Мир без свободы называется угнетением. А мир без справедливости называется диктатом", – сказал канцлер.

Именно поэтому Германия полностью поддерживает требование украинцев о справедливом мире, который уважает территориальную целостность и независимость страны, отметил он.

"Это нелегко – также учитывая разное восприятие российской войны в мире. Это требует усилий и времени – времени, которого у нас фактически нет, потому что Россия продолжает бомбить, пытать и убивать в Украине", – сказал Шольц.

"Но каким бы неотложным ни было время, Папа Франциск прав, что труд ради мира – это труд терпеливых мастеров, а труд ради мира требует терпения", – добавил он.

Шольц подчеркнул, что, наверное, никто в Европе не стремится к миру так сильно как Украина.

Германия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы страна могла защитить себя от российской агрессии и сохранить свою территориальную целостность, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus.

В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.