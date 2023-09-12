КС Польщі дослідить законність рішень уряду під час пандемії коронавірусу

Конституційний суд Польщі розгляне подання з Вищої аудиторської служби щодо законності деяких рішень уряду під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Керівник Вищої аудиторської служби Маріан Банас заявив, що відправив подання до Конституційного суду щодо відповідності основному закону низки законодавчих актів та рішень уряду під час пандемії.

Таке рішення він ухвалив після того, як служба оцінила готовність та реагування влади на пандемію, створення й роботу тимчасових лікарень, які розгорнули для хворих на коронавірус, а також виконання інструкцій Міністерства охорони здоров’я щодо виплат, пов’язаних з реагуванням на епідемію.

Аудитори дійшли висновку, що Польща виявилася ресурсно непідготовленою до епідемії, а плани, які створювали "на ходу", часто виявлялись неефективними.

"У зв’язку з результатами аудиту, на основі повноважень, наданих керівнику Вищої аудиторської служби, я надіслав подання до КС для дослідження, чи продедура щодо так званого ковідного закону та акту змін, на основі яких створили фонд протидії пандемії, відповідали основному закону. Також я попросив дослідити, чи положення, які дозволяли органам центральної влади давати розпорядження місцевій владі і звичайним громадянам, відповідали конституції", – заявив Маріан Банас.

У рамках фонду реагування на пандемію держава витратила 22 млрд злотих. З них майже мільярд витратили на польові госпіталі, а 82 млн – на апарати ШВЛ, які виявились невідповідними стандартам.

У звіті зазначають, що деякі з польових госпіталів виявились непотрібними і не прийняли жодного пацієнта.

Міністерство державних активів у реакції на звіт заявило, що не погоджується зі звинуваченнями, зокрема щодо тимчасових госпіталів.

"Ці інвестиції під час пандемії використовувалися в інтересах здоров’я і життя хворих на коронавірус… Міністерство ретельно подбало про те, щоб жоден злотий не витратили даремно", – заявили у відомстві.

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