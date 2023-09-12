КС Польши исследует законность решений правительства во время пандемии коронавируса

Конституционный суд Польши рассмотрит представление из Высшей аудиторской службы относительно законности некоторых решений правительства во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Руководитель Высшей аудиторской службы Мариан Банас заявил, что отправил представление в Конституционный суд о соответствии основному закону ряда законодательных актов и решений правительства во время пандемии.

Такое решение он принял после того, как служба оценила готовность и реагирование властей на пандемию, создание и работу временных больниц, которые развернули для больных коронавирусом, а также выполнение инструкций Министерства здравоохранения по выплатам, связанным с реагированием на эпидемию.

Аудиторы пришли к выводу, что Польша оказалась ресурсно неподготовленной к эпидемии, а планы, которые создавали "на ходу", часто оказывались неэффективными.

"В связи с результатами аудита, на основе полномочий, предоставленных руководителю Высшей аудиторской службы, я направил представление в КС для исследования, соответствовали ли процедура по так называемому ковидному закону и акту изменений, на основе которых создали фонд противодействия пандемии, основному закону. Также я попросил исследовать, соответствовали ли положения, которые позволяли органам центральной власти давать распоряжения местным властям и обычным гражданам, соответствовали конституции", – заявил Мариан Банас.

В рамках фонда реагирования на пандемию государство потратило 22 млрд злотых. Из них почти миллиард потратили на полевые госпитали, а 82 млн – на аппараты ИВЛ, которые оказались несоответствующими стандартам.

В отчете отмечают, что некоторые из полевых госпиталей оказались ненужными и не приняли ни одного пациента.

Министерство государственных активов в реакции на отчет заявило, что не соглашается с обвинениями, в частности относительно временных госпиталей.

"Эти инвестиции во время пандемии использовались в интересах здоровья и жизни больных коронавирусом... Министерство тщательно позаботилось о том, чтобы ни один злотый не потратили зря", – заявили в ведомстве.

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