Суд в Італії закрив справу щодо дій президента Ломбардії під час спалаху COVID-19

Суд італійського міста Брешія в понеділок ухвалив закрити провадження щодо Аттіліо Фонтани – президента регіону Ломбардія, який найбльше постраждав через пандемію COVID-19 – стосовно їхньої недостатньої реакції на поширення хвороби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Фонтані та ще 12 людям у березні висунули чотири пункти звинувачень у поширенні епідемії та ненавмисному вбивстві. Президенту Ломбардії закидали, що він недостатньо належно відреагував на поширення COVID-19 і не запобіг більшій кількості жертв.

Суд Брешії, однак, відхилив аргументи прокуратури й видав 34-сторінкову постанову про закриття справи "щодо всіх підозрюваних у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину".

Як пояснили судді, неналежне застосування плану протидії епідеміям 2006 року не може вважатись обґрунтованою підставою для скоєння злочину, оскільки йшлось про принципово відмінну хворобу, а наведені прокурорами розрахунки – "це лише теоретична гіпотеза, позбавлена найменших доказів".

Раніше судді відхилили аналогічні звинувачення щодо експрем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте й колишнього міністра охорони здоров’я Роберто Сперанци.

Італія виявилась однією з перших країн, де коронавірус стрімко поширився у 2020 році. Загалом хворобу виявили у майже 26 мільйонів італійців, із них майже 191 тисяча померли.