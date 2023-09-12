Німеччина: Передача Україні ATACMS не означатиме автоматичного надання Taurus

У Німеччині заявили, що якщо США передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, це не означатиме автоматичного надання Києву ракет Taurus від Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Reuters.

За його словами, Німеччина поки що не в змозі вирішити, чи надавати Україні ракети Taurus.

"У цій війні немає автоматизму", – сказав Пісторіус.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Берлін рано чи пізно ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Між тим, президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.