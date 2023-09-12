Германия: Передача Украине ATACMS не будет означать автоматического предоставления Taurus

В Германии заявили, что если США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, это не будет означать автоматического предоставления Киеву ракет Taurus от Берлина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Reuters.

По его словам, Германия пока не в состоянии решить, предоставлять ли Украине ракеты Taurus.

"В этой войне нет автоматизма", – сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Берлин рано или поздно примет решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.