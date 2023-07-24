В Австрії у полі спіймали кенгуру-втікача

В Австрії спіймали кенгуру-втікача, якого помітили в неділю, коли він стрибав по сільській дорозі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство dpa.

Повідомляється, що співробітники поліції помітили тварину в понеділок у полі поблизу невеликого містечка Холлабрунн, що поблизу Відня.

Фото: NÖ/APA/dpa

Зазначається, що тварину знеболили і після огляду ветеринара передали власнику кенгуру-ферми.

Як заявили в поліції, тепер з'ясовується, чи законно власник володів твариною, яка зазвичай мешкає в Австралії.

Днями повідомлялося, що на територію Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини потрапила ігуана.

У ніч на четвер, 20 липня, поліція Берліна розіслала попередження про те, що в південному передмісті німецької столиці розгулює великий хижак, ймовірно, левиця.

Згодом влада заявила, що не знайшла жодних слідів лева або будь-якого іншого великого хижака після масованих пошуків по всьому Берліну, і що "левиця" ймовірно, була диким кабаном. Пізніше це підтвердила і низка експертиз.