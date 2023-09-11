Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС
Україна та Німеччини можуть побудувати біля Чорнобильської АЕС вітрову електростанцію для більшого використання відновлюваних джерел енергії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
На зустрічі в українському Міністерстві екології глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підписала відповідну декларацію про наміри.
За словами міністерки закордонних справ ФРН, зелена електроенергія з Чорнобиля – це також майбутній варіант миру.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка відвідує Україну з візитом, де зокрема обговорив із нею зміцнення стійкості енергетичної сфери.
Також федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію поблизу Києва.
Бербок прибула до Києва потягом рано-вранці з четвертим візитом від початку російської агресії. Спочатку поїздку тримали в таємниці з міркувань безпеки. За тиждень до початку сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку візит також був задуманий як знак солідарності.
Бербок після прибуття до Києва заявила про готовність Берліна підтримувати Україну на шляху до ЄС.