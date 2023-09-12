Возле Гренландии на мель сел круизный лайнер с 206 людьми

Круизный лайнер, на борту которого находится 206 человек, сел на мель возле восточной Гренландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает объединенное арктическое командование датских военных (JAC), информирует Reuters.

Судно Ocean Explorer село на мель в понедельник в национальном парке примерно в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука.

Как отмечают в JAC, сообщений о пострадавших не поступало.

"Ближайшая помощь находится далеко, наши подразделения далеко, а погода может быть очень неблагоприятной", – заявил руководитель операций JAC Брайан Йенсен.

Впрочем, по его словам, датские военные не видят непосредственной угрозы жизни людей или окружающей среде.

Представитель австралийского круизного оператора Aurora Expeditions сообщил, что все на борту судна находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.

JAC сообщило, что попросило круизный лайнер, который находится ближе к Ocean Explorer, остаться в этом районе, чтобы он мог оказать помощь в случае изменения ситуации.

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