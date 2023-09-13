ЄС закликав до повного розблокування Лачинського коридору

Європейський Союз відзначив відкриття маршруту Агдам-Аскеран для доставки гуманітарних вантажів карабаським вірменам, але наполягає на повному розблокуванні Лачинського коридору.

Про це йдеться у заяві речника президента Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє "Європейська правда".

"У цьому контексті відзначаємо проходження сьогодні російського гуманітарного вантажу за маршрутом Агдам-Аскеран. Ми розуміємо всю чутливість, пов'язану з цією подією; ми очікуємо, що це створить імпульс для відновлення регулярних гуманітарних поставок місцевому населенню", – йдеться у заяві.

У Європейські раді відзначили погіршення ситуації на місцях і наголосили необхідність забезпечити постачання необхідних продуктів карабаським вірменам.

"Сьогоднішнє відкриття маршруту Агдам-Аскеран є важливим кроком, який має сприяти відновленню роботи Лачинського коридору. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони проявити відповідальність і гнучкість у забезпеченні використання як Лачинського, так і Агдам-Аскеранського маршрутів", – йдеться у заяві.

Наголошується, що Лачинський коридор має бути розблокований, відповідно до попередніх домовленостей та Наказу Міжнародного суду ООН.

"ЄС очікує, що за сьогоднішніми подіями послідують більш конкретні кроки в найближчі дні і тижні, в тому числі щодо діалогу між Баку і карабаськими вірменами про їхні права і безпеку, зусилля з примирення і загальний вірмено-азербайджанський мирний процес", – йдеться у заяві.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі повідомлень про накопичення військ Азербайджану вздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом і кордону з Вірменією.

Перед цим Пашинян заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Він нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.